Die USA wollen Soldaten aus Ost-Europa abziehen (Archivbild). (dpa picture alliance / Armin Weigel)

Wie ein Sprecher der NATO mitteilte, informierten die Vereinigten Staaten das Verteidigungsbündnis jetzt über ihre konkreten Pläne. Demnach wird eine Brigade abgezogen, die in einem Rotationsverfahren in mehreren östlichen NATO-Staaten, darunter Bulgarien, Rumänien, die Slowakei und Ungarn, stationiert gewesen war. Trotz der Anpassung bleibe die militärische Präsenz der USA in Europa hoch, mit deutlich mehr Truppen auf dem Kontinent als vor 2022. Zudem seien derartige Justierungen nicht ungewöhnlich. Am Bekenntnis der USA zum Verteidigungsbündnis gebe es keine Zweifel, erklärte der Sprecher weiter. Wie der rumänische Verteidigungsminister Mosteanu betonte, bleiben alle rumänischen Luftwaffenstützpunkte mit amerikanischer Präsenz bestehen.

Die Truppenreduzierung in Osteuropa ist Bestandteil der neuen Prioritäten der US-Regierung unter Präsident Trump. Sie wurde bereits im Februar angekündigt.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.