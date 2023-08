Nordkkorea

Die Non Violence-Skulptur vor dem UNO-Hauptquartier in New York (picture alliance / Daniel Kalker)

Die Regierungen in Peking und Moskau würden ihrer Verantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit nicht gerecht, erklärte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Thomas-Greenfield. Beide Länder sind mit Nordkorea verbündet.

In einer Dringlichkeitssitzung des höchsten UNO-Gremiums hatten gestern 13 der 15 Mitglieder den zweiten gescheiterten nordkoreanischen Versuch verurteilt, einen Satelliten für militärische Zwecke in die Erdumlaufbahn zu bringen. China und Russland schlossen sich dem nicht an.

