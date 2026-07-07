Naher Osten

Schiffe in der Straße von Hormus (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Hassan Ghaedi)

Die Regierung in Washington reagiert damit auf Angriffe, die drei Tankschiffe in der Meerenge von Hormus trafen. Ein US-Regierungsvertreter machte die iranischen Streitkräfte dafür verantwortlich und sprach von einem "völlig inakzeptablen Vorgehen". Das Außenministerium von Saudi-Arabien bezichtigte ebenfalls den Iran, die drei Schiffe angegriffen zu haben. Kurz nach Bekanntgabe des Widerrufs durch das US-Finanzministerium stiegen die Ölpreise um rund drei Prozent an.

Das iranische Außenministerium beklagte, Schiffe, die nicht abgesprochene Routen durch die Meerenge nutzten, begäben sich in ein Risiko. Zudem erschwere dies dem Iran, die mit den USA getroffenen Absprachen einzuhalten.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.