Abschreckung gegen Russland

USA wollen ab 2026 wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren

Die USA wollen zum ersten Mal seit dem Ende des Kalten Kriegs wieder Langstreckenwaffen in Deutschland stationieren. Das gaben Deutschland und die USA am Rande des NATO-Gipfels in Washington bekannt. Konkret geht es unter anderem um Marschflugkörper vom Typ Tomahawk. Diese haben eine Reichweite von bis zu 2.500 Kilometern.