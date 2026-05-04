Ankündigung von Präsident Trump

Laut US-Präsident Trump werden auf vielen der Schiffe ‌in der Straße von Hormus die Lebensmittel ‌knapp: "Dies ist eine humanitäre Geste im Namen der Vereinigten Staaten, der Länder des Nahen Ostens, aber insbesondere des Iran." (Archivbild) (picture alliance / Associated Press / Asghar Besharati)

Diese seien nicht in den Iran-Krieg verwickelt. Trump betonte, man habe den betroffenen Ländern mitgeteilt, dass man ihre Schiffe sicher aus den blockierten Wasserstraßen herausführen werde. Damit werde heute Morgen Ortszeit begonnen. Wie genau, führte er nicht aus. Der US-Präsident fügte allerdings hinzu, jegliche Störung würde energisch bekämpft.

Der Iran warnte die USA vor Aktionen in der Straße von Hormus. Jede amerikanische Einmischung in der Meerenge werde als Verstoß gegen die Waffenruhe betrachtet, schrieb der Leiter der Sicherheitskommission im Parlament, Azizi, auf der Plattform X.

Seit Beginn des Krieges halten die iranischen Revolutionsgarden die Straße von Hormus de facto geschlossen. Die USA wiederum blockieren Häfen des Iran. Die Straße von Hormus gilt als strategisch wichtig. Durch die Meerenge werden normalerweise rund ein Fünftel der weltweiten Versorgung mit ⁠Erdöl und Flüssigerdgas abgewickelt.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.