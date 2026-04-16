Das Atomkraftwerk Vogtle im US-Bundesstaat Georgia (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Mike Stewart)

Energieminister Wright sagte in Washington, man werde "ziemlich sicher" Kredite für die ersten fünf bis zehn neu geplanten Meiler auflegen.

Aktuell sind in den USA keine neuen AKWs im Bau. In den Jahren 2023 und 2024 wurden neue Meiler im Bundesstaat Georgia nach siebenjähriger Verzögerung in Betrieb genommen, die umgerechnet mehr als 14 Milliarden Euro teurer waren als ursprünglich geplant.

Präsident Trump war mit dem Versprechen angetreten, die Strompreise für die Bürger zu halbieren, bremst jedoch zugleich den Ausbau der Erneuerbaren Energien als preisgünstige Stromquellen. Im vergangenen Jahr hatte Trump ein Dekret unterzeichnet, wonach bis Ende des Jahrzehnts mit dem Bau von mindestens zehn neuen Atomkraftwerken begonnen werden soll.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.