Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf US-Regierungskreise. Der Tanker soll sich in Begleitung von russischen Schiffen sowie einem U-Boot zwischen Island und Schottland befinden. Zuvor soll er sich nahe der venezolanischen Küste aufgehalten haben. Dort ist die Besatzung einem Bericht des Wall Street Journals zufolge damit gescheitert, Öl zu laden. Anschließend sei der Tanker in "Marinera" umbenannt und als russisches Schiff registriert worden. Um einer Durchsuchung durch die US-Küstenwache zu entgehen, habe das Schiff den Kurs gewechselt. Der russische Sender RT veröffentlichte ein Foto, das einen US-amerikanischen Helikopter über der "Marinera" zeigen soll.

Das Außenministerium in Moskau teilte mit, Russland betrachte die außergewöhnliche Situation mit Besorgnis. Ein Kommando der US-Armee erklärte auf X, man stelle sich sanktionierten Schiffen und Akteuren entgegen.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.