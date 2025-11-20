Saudi-Arabiens Kronprinz bin Salman bittet US-Präsident Trump als "Friedensstifter" um Unterstützung (Evan Vucci / AP / dpa / Evan Vucci)

Präsident Trump sagte auf einer saudischen Investorenkonferenz, man habe bereits damit begonnen. Der saudische Kronprinz bin Salman habe bei seinem Besuch in Washington um Unterstützung in dem Konflikt gebeten. Das Königreich teilte mit, man appelliere an das Selbstverständnis des US-Präsidenten als Friedensstifter. Die sudanesische Küste am Roten Meer liegt direkt gegenüber von Saudi-Arabien. Eine Lösung des Konflikts gilt daher auch als Frage der nationalen Sicherheit des Landes.

Der Machtkampf zwischen der sudanesischen Armee und der paramilitärischen RSF-Miliz war 2023 ausgebrochen. In Folge des Bürgerkriegs sind nach Angaben von Hilfsorganisationen insgesamt mehr als 30 Millionen Menschen auf Hilfe angewiesen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.