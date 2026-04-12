Iran-Krieg

Der Persische Golf, die Straße von Hormus und der Golf von Oman in einer Satellitenaufnahme (NASA/The Visible Earth)

Demnach soll ab heute Mittag allen Schiffen die Durchfahrt verboten werden, die iranische Häfen anlaufen oder von dort auslaufen. Wer lediglich die Meerenge passieren wolle, sei von der Blockade ausgenommen. Die Reedereien würden über Einzelheiten in Kürze informiert.

Der Iran reagierte mit einer Drohung auf den Vorstoß der USA. Die iranische Revolutionsgarde teilte mit, falls sich US-Militärschiffe der Meerenge nähern sollten, werde dies als Bruch der zurzeit geltenden Waffenruhe gewertet.

Der CDU-Außenpolitiker Röttgen bezeichnete die Teil-Blockade der Straße von Hormus durch die US-Marine als "überfällig". Der "Rheinischen Post" sagte Röttgen, für die USA und fast den ganzen Rest der Welt sei es unabdingbar, dass das iranische Regime nicht die Kontrolle über die Meerenge behält.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.