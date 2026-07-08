Syriens Übergangspräsident al-Scharaa. (Archivbild) (Mosa'ab Elshamy / AP / dpa )

Präsident Trump sagte, er habe mit Syriens Übergangspräsident al-Scharaa beim NATO-Gipfel in Ankara darüber gesprochen. Trump versprach Scharaa demnach, alle Hürden aus dem Weg zu räumen, die das Land derzeit noch am Wiederaufbau hinderten. US-Außenminister Rubio nannte die Initiative einen "Meilenstein in der wiederbelebten bilateralen Beziehung" beider Länder.

Die Liste der Länder, denen die USA vorwerfen, den internationalen Terrorismus zu unterstützen, wird vom Außenministerium geführt. Eine Streichung gilt als Voraussetzung für größere ausländische Direktinvestitionen in den syrischen Markt. Scharaa war mit einer Islamistenmiliz maßgeblich am Sturz der Assad-Diktatur 2024 beteiligt. Seitdem haben die USA bereits umfassende Sanktionen gegen das Land aufgehoben.

Diese Nachricht wurde am 09.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.