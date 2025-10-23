Krieg gegen die Ukraine

USA wollen trotz Sanktionen weiter mit Russland im Gespräch bleiben

Die USA wollen sich trotz neuer Sanktionen gegen Russland mit Vertretern des Landes treffen. Wie Außenminister Rubio mitteilte, sind die USA immer an einem Dialog interessiert, wenn sich die Möglichkeit bietet, Frieden zu erreichen.