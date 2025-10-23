Russlands Krieg gegen die Ukraine

NATO-Generalsekretär Mark Rutte und US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Alex Brandon)

Rutte erklärte, die NATO wolle Trump helfen, für einen Frieden zwischen Russland und der Ukraine zu sorgen. US-Finanzminister Bessent teilte mit, angesichts der Weigerung Putins, diesen sinnlosen Krieg zu beenden, habe sein Ministerium Sanktionen gegen die Ölkonzerne verhängt, die die Kriegsmaschinerie des Kremls finanzierten.

Gestern hatten sich auch die EU-Länder auf weitere Strafmaßnahmen gegen Russland verständigt. Wie die dänische Ratspräsidentschaft in Brüssel mitteilte, soll ein vollständiges Importverbot von Flüssig-Erdgas aus Russland bereits 2027 in Kraft treten und damit ein Jahr früher als geplant. Zudem sind weitere Strafmaßnahmen im Finanzsektor und im Handelsbereich vorgesehen.

