Russischer Angriffskrieg

Die Präsidenten Trump und Selenskyj trafen sich erst kürzlich am Rande der UNO-Generaldebatte. (AP / dpa / Evan Vucci)

Sprecher Peskow betonte, die USA und die NATO versorgten die Ukraine bereits regelmäßig mit Geheimdienstinformationen. Das sei offensichtlich. Peskows Äußerungen nehmen Bezug auf einen Bericht des "Wall Street Journal". Demnach erwägt Präsident Trump zudem, Waffen zu liefern, die tiefer in Russland liegende Ziele in Reichweite bringen könnten. Erst kürzlich hatte das US-Medienportal Axios berichtet, der ukrainische Präsident Selenskyj habe Trump um eine Lieferung von Marschflugkörpern des Typs Tomahawk gebeten. Sollte es zu einer solchen Liferung kommen, werde man angemessen reagieren, sagte Kreml-Sprecher Peskow.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.