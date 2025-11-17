Kampf gegen Drogenschmuggel

US-Außenminister Marco Rubio (picture alliance / Consolidated News Photos / Francis Chung - Pool via CNP)

US-Außenminister Rubio sagte in Washington, das Kartell sei für Drogenschmuggel großen Stils in die USA und nach Europa verantwortlich. Dagegen müsse man entschieden vorgehen. Zudem sei es erwiesen, dass die kriminelle Organisation vom venezolanischen Machthaber Maduro angeführt werde, erklärte Rubio. Venezuela wies die Vorwürfe zurück.

Seit September greifen US-Streitkräfte immer wieder Boote mutmaßlicher Drogenschmuggler in der Karibik und im Ostpazifik an. Dabei wurden bislang mehr als 80 Menschen getötet. Für den Einsatz hatten die USA mehrere Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge in die Region entsandt. Gestern erreichte der größte US-Flugzeugträger "Gerald R. Ford" die Karibik.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.