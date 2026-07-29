Konkret sollen 600 Millionen Dollar überwiesen werden, teilte die republikanische Senatorin Collins mit, die dem zuständigen Ausschuss in der Kongresskammer vorsteht. Das Außenministerium habe die entsprechende Summe freigegeben. Die USA hatten im vergangenen Jahr ihre Beiträge zu der Allianz zunächst gestrichen. Der impfskeptische Gesundheitsminister Kennedy begründete dies mit Sicherheitsbedenken. Kürzlich hatte Außenminister Rubio angekündigt, Washington wolle die Zusammenarbeit wieder aufnehmen. Gavi ist ein öffentlich-privates Bündnis für die Versorgung von Entwicklungsländern mit Impfstoffen etwa für Covid, Ebola, Malaria, Tollwut, Polio, Cholera, Tuberkulose, Typhus und Gelbfieber.
Auch die Bundesregierung zählt zu den Unterstützern und Geldgebern.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.