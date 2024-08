Naher Osten

US-Außenminister Blinken bei einem Treffen der Außenminister in Riad im April. Saudi-Arabien gilt als entscheidender Partner der USA im Nahen Osten. (Evelyn Hockstein/Pool REUTERS/AP)

Ein Sprecher des Außenministeriums erklärte, mit dem Ende des Lieferstopps wolle man die Beziehungen zu dem Land stärken. Saudi-Arabien gilt als wichtigster Bündnispartner der USA im Nahen Osten. So war das Land etwa im April gemeinsam mit anderen westlichen Staaten an der Abwehr der iranischen Luftangriffe auf Israel beteiligt. US-Präsident Biden hatte 2021 angeordnet, nur noch defensive Waffen an Saudi-Arabien zu liefern.

Grund waren die saudischen Luftangriffe auf die Huthi-Miliz im Jemen, bei denen Schätzungen zufolge tausende Zivilisten getötet wurden. Seit 2022 gilt im Jemen eine Waffenruhe, die weitgehend eingehalten wird.

Diese Nachricht wurde am 13.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.