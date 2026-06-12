Die USA wollen für NATO-Einsätze in Europa weniger militärisches Gerät zur Verfügung stellen. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Usaf / U.S. Air)

Das schreibt die "New York Times" unter Berufung auf zwei hochrangige europäische Regierungsvertreter. Demnach soll allein die Zahl der Kampfflugzeuge, die bisher Europa zugewiesen waren, um ein Drittel sinken. Alle acht Tankflugzeuge würden abgezogen, außerdem ein U-Boot und ein Flugzeugträger. Die NATO-Mitglieder seien Anfang des Monats schriftlich darüber informiert worden, heißt es. Eine Bestätigung aus den USA gibt es nicht. Im Juli kommen die Verbündeten zu einem Gipfel-Treffen in Ankara zusammen.

Eine Sprecherin der NATO erklärte auf Anfrage der "New York Times", historisch gesehen habe man sich zu sehr auf die US-Streitkräfte verlassen. Wenn Europa und Kanada nun mehr in die Verteidigung investierten, könne sich die Verantwortung verlagern.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.