"Lichtungen"

Uwe-Johnson-Preis für Autorin Iris Wolff

Der Uwe-Johnson-Preis geht in diesem Jahr an die Schiftstellerin Iris Wolff für den Roman "Lichtungen". Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert und wird am 20. September in Berlin im Rahmen der Uwe-Johnson-Tage verliehen, wie die Jury mitteilte.

19.07.2024