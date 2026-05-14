Leibliche Väter können künftig einfacher die rechtliche Vaterschaft eines anderen Mannes für ihr Kind anfechten. (picture alliance / Bildagentur-online )

In sieben von neun europäischen Ländern gaben die befragten Väter an, dass sie diese Aufgaben mindestens genauso oft übernehmen wie ihre Partnerin. Regelmäßige Aufgaben wie Essen kochen oder die Kinder morgens anziehen oder auch sich um kranke Kinder kümmern, übernehmen die Väter dagegen seltener.

Nach Ansicht der Studienleiterin liegt das vermutlich daran, dass diese Aufgaben an feste Zeiten gebunden sind und sich deshalb schwerer mit dem Job vereinbaren lassen. Mit flexiblen Arbeitszeiten für Väter könne man die Kinderbetreuung ausgewogener verteilen.

Väter, die oft mit ihren Kindern spielen, berichteten auch über eine höhere Lebenszufriedenheit als Väter, die viel Care-Arbeit übernahmen. Wie das bei den Müttern aussieht, wurde in der Studie nicht untersucht.

Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.