Ko-Vorsitzender

Van Aken erklärte, es sei keine lebensbedrohliche Krankheit, und es bestehe kein Grund zu größerer Sorge. Er werde nicht komplett ausfallen, sondern sein Mandat im Bundestag bis zum Ende der Legislatur ausüben.
Van Aken hatte das Amt des Bundesvorsitzenden im Oktober 2024 übernommen; Ko-Vorsitzende ist Ines Schwerdtner. Sie bedauerte die Entscheidung und betonte, die Linke habe ein fulminantes Comeback erlebt; das wäre ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit van Aken nicht denkbar gewesen.
Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.