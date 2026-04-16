Ko-Vorsitzender
Van Aken gibt sein Amt als Linken-Chef im Juni ab

Der Ko-Vorsitzende der Linken, van Aken, gibt das Amt auf. Wie er in Berlin mitteilte, wird er beim Bundesparteitag der Linken im Juni nicht erneut kandidieren. Der 64-Jährige führte gesundheitliche Gründe für seine Entscheidung an.

    Jan van Aken spricht auf einer Pressekonferenz im Karl-Liebknecht-Haus in ein Mikrofon und gestikuliet.
    Der Ko-Vorsitzende der Linken, Jan van Aken, will im Juni nicht kandidieren. (picture alliance / Eventpress / Jeremy Knowles)
    Van Aken erklärte, es sei keine lebensbedrohliche Krankheit, und es bestehe kein Grund zu größerer Sorge. Er werde nicht komplett ausfallen, sondern sein Mandat im Bundestag bis zum Ende der Legislatur ausüben.
    Van Aken hatte das Amt des Bundesvorsitzenden im Oktober 2024 übernommen; Ko-Vorsitzende ist Ines Schwerdtner. Sie bedauerte die Entscheidung und betonte, die Linke habe ein fulminantes Comeback erlebt; das wäre ohne eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit van Aken nicht denkbar gewesen.
    Diese Nachricht wurde am 16.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.