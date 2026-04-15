Iran-Krieg

Die Verhandlungen zwischen den USA (im Bild: Vize-Präsident J.D. Vance) und Iran sind gescheitert (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Jacquelyn Martin)

Derzeit halte die Waffenruhe, sagte der Republikaner bei einer Veranstaltung in Athens im US-Bundesstaat Georgia. Präsident Trump wolle ein großes Abkommen erreichen, fügte der Vize hinzu. Seinen Worten zufolge wurden bei den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran in Pakistan am vergangenen Wochenende enorme Fortschritte erzielt. Allerdings waren die Unterredungen am Ende gescheitert. Pakistan und auch andere Staaten bemühen sich nach Agenturberichten um eine baldige Fortsetzung der Gespräche.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.