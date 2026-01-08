US-Vizepräsident JD Vance (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Vance sagte im Weißen Haus, Europa müsse für die Sicherheit dieses Landstrichs sorgen, sonst müssten die USA eingreifen. Trump hatte mehrfach Anspruch auf die Insel erhoben und dies mit Gründen der nationalen Sicherheit begründet. Er verwies dabei auf Bedrohungen durch Russland und China.

Wie die Nachrichtenagentur AP meldet, kamen der Botschafter Dänemarks und der Gesandte Grönlands in den USA im Weißen Haus mit Vertretern des Nationalen Sicherheitsrats zusammen.

Die Insel ist ein autonomes Gebiet des Königreichs Dänemark, jedoch hat Kopenhagen die Hoheit über Außen- und Verteidigungspolitik.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.