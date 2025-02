Anhaltende Irritationen

J.D. Vance bekräftigt umstrittene Positionen zum transatlantischen Verhältnis. (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Die gesamte deutsche Verteidigung werde vom amerikanischen Steuerzahler subventioniert, sagte der Republikaner in Washington und verwies auf die hierzulande stationierten US-Soldaten. Er fügte fragend hinzu, ob der amerikanische Steuerzahler es hinnehmen würde, falls jemand in Deutschland ins Gefängnis käme, nur weil er online etwas gepostet habe. Vance betonte, natürlich werde sein Land weiterhin wichtige Bündnisse mit Europa pflegen. Deren Stärke werde aber davon abhängen, ob - Zitat - "wir unsere Gesellschaften in die richtige Richtung lenken".

Der US-Vizepräsident hatte mit seinen Thesen erst kürzlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz für Verstimmung bei europäischen Partnern gesorgt.

Diese Nachricht wurde am 21.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.