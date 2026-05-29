US-Vizepräsident JD Vance (AP / Jacquelyn Martin)

Man sei noch nicht am Ziel, aber habe in den Verhandlungen über eine Verlängerung des aktuellen Waffenstillstandes viele Fortschritte gemacht, sagte Vance in Washington. Es gebe ⁠⁠Unstimmigkeiten, die die ⁠iranische Urananreicherung beträfen. Noch habe Präsident Trump einer Einigung nicht zustimmen können.

Einen Medienbericht, wonach sich beide Seite auf ein vorläufiges Rahmenabkommen verständigt haben, wies die iranische Seite zurück. Die Nachrichtenagentur Axios hatte berichtet, dass die Waffenruhe um 60 Tage verlängert werden soll. Zudem seien Verhandlungen über Irans Atomprogramm und ein uneingeschränkter Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus vorgesehen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.