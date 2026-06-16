Absichtserklärung

US-Vizepräsident Vance (Jacquelyn Martin / POOL AP / AP / dpa / Jacquelyn Martin)

Er sprach in einem Interview mit dem Nachrichtensender CNN von einem "sehr allgemeinen" Dokument, das lediglich etwa eineinhalb Seiten lang sei. Bei einer Reihe von Themen seien die Fragen erst in der Phase der eigentlichen Verhandlungen zu klären. Über die genauen Inhalte des Papiers ist bislang nur wenig bekannt, einzelne Punkte werden teils unterschiedlich dargestellt oder interpretiert. Unterschrieben werden soll das sogenannte "Memorandum of Understanding" am Freitag. Offen ist bislang etwa die für den internationalen Welthandel bedeutsame Frage, in welchem Zeitrahmen und wie umfänglich die Straße von Hormus wieder für Handelsschiffe geöffnet werden soll.

Auch ist unklar, ob der Iran künftig anders als bislang Gebühren für die Durchfahrt verlangen darf.

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Diese Nachricht wurde am 16.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.