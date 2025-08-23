Turn-Weltmeisterschaft

Turn-WM in Rio de Janeiro: Die deutsche Goldmedaillengewinnerin Darja Varfolomeev hat Gold gewonnen. (IMAGO / Beautiful Sports / U. Fassbender)

Bei der anschließenden Siegerehrung gab es jedoch eine Panne: Beim Hissen der Fahne wurde statt der deutschen Nationalhymne die von Georgien abgespielt. "Leider passiert das manchmal, dass die falsche Hymne angemacht wird. Ich dachte aber auf jeden Fall, dass das nicht bei Weltmeisterschaften passiert", sagte Varfolomeev.

Auf dem Podest war die Olympiasiegerin ebenso verwirrt wie die anderen Mitglieder der deutschen Delegation. Sie habe gedacht, dass die richtige Hymne noch gespielt würde. Das geschah aber nicht. "Aber es ist okay. Dann schauen wir halt einfach nach vorn. Es ist sowieso nicht zu ändern", sagte Varfolomeev. Am Sonntag hat sie in den Einzelfinals vier weitere Chancen auf WM-Gold.

