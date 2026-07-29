Wie die Berliner Morgenpost unter Verweis auf Sicherheitskreise berichtete, soll sein Vater schwul sein und mit seinem Partner zusammengelebt haben. Dies könne womöglich das Anschlagsziel CSD erklären, heißt es. Die Mutter, bei der er gelebt habe, sei indes streng muslimisch. Wie das Blatt weiter schreibt, war der 21-Jährige bereits als Grundschüler auffällig aggressiv, weshalb er dringend zur Diagnostik sollte. Die Eltern hätten jedoch nicht kooperiert. Nach zehn Jahren verließ er demnach die Förderschule ohne Abschluss und Perspektive. Er kam wegen Körperverletzung und räuberischer Erpressung mit dem Gesetz in Konflikt, später auch, weil er versuchte, zunächst nach Mauretanien, dann in den Nahen Osten auszureißen, um sich Dschihadisten anzuschließen. Zuletzt hatten Ermittler ein Video auf seinem Handy gefunden, bei dem er der Terrorgruppe IS die Treue schwört. Polizisten hatten ihn am Wochenende erschossen.
Diese Nachricht wurde am 29.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.