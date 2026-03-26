Allerdings könnten sich viele Menschen private Vorsorge nicht leisten, erklärte Verbandschefin Bentele. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen sei die gesetzliche Rente oft die einzige verlässliche Absicherung im Alter. Sie müsse daher das Fundament der Alterssicherung bleiben.
Die Bundesregierung will die private Altersvorsorge umfassend reformieren. Unter anderem sind ab 1. Januar 2027 neue Vorsorgeprodukte und veränderte Fördermöglichkeiten geplant. Der Bundestag stimmt voraussichtlich morgen darüber ab.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.