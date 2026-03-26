Ruhestand
VdK begrüßt geplantes Altersvorsorge-Depot warnt aber: Viele können nicht privat für die Rente vorsorgen

Der Sozialverband VdK hat das von der Koalition geplante Altersvorsorge-Depot grundsätzlich positiv bewertet.

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    Viele Menschen können sich eine private Altersvorsorge gar nicht leisten (Archivbild). (imago stock&people)
    Allerdings könnten sich viele Menschen private Vorsorge nicht leisten, erklärte Verbandschefin Bentele. Gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen sei die gesetzliche Rente oft die einzige verlässliche Absicherung im Alter. Sie müsse daher das Fundament der Alterssicherung bleiben.
    Die Bundesregierung will die private Altersvorsorge umfassend reformieren. Unter anderem sind ab 1. Januar 2027 neue Vorsorgeprodukte und veränderte Fördermöglichkeiten geplant. Der Bundestag stimmt voraussichtlich morgen darüber ab.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.