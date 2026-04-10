Verena Bentele ist Präsidentin des VdK mit rund zwei Millionen Mitgliedern. Der Sozialverband plädiert dafür, mehr Menschen zur Einzahlung in die Rentenversicherung zu verpflichten, zum Beispiel Selbständige. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Heike Feiner)

Es begünstige Ehepaare mit großen Einkommensunterschieden und setze finanzielle Anreize dafür, dass ein Partner weniger oder gar nicht arbeitet. Das sei meist die Frau, sagte Bentele den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Das Ehegattensplitting verhindere so eine Gleichstellung am Arbeitsmarkt und erschwere die finanziell eigenständige Absicherung von Frauen. Der VdK fordere, dass sich die Förderung von Familien mit Kindern an der Übernahme von familiärer Verantwortung festmache und nicht am formalen Status der Ehe.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.