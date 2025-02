VdK-Präsidentin Bentele mahnt mehr soziale Themen im Wahlkampf an. (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Heike Feiner)

Die Migrationsdebatte der vergangenen Woche habe den Blick auf die sozialen Herausforderungen der Menschen im Alltag verstellt, erklärte VdK-Präsidentin Bentele in Berlin. Es gelte Fragen zur Sicherung der Renten, zur Pflege oder der ärztlichen Versorgung in den Blick zu nehmen. Bentele betonte, ein guter Sozialstaat sei „die sicherste Brandmauer“ und stärke das Vertrauen in die Handlungsfähigkeit der politischen Mitte.

Diese Nachricht wurde am 02.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.