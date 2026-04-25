Sozialreformen

VdK-Präsidentin Verena Bentele (Archivbild) (picture alliance / dpa / Christophe Gateau)

Es sei eine große Gefahr, dass die Unterstützung von Menschen nur noch als Kostenpunkt diskutiert werde, sagte Bentele im Deutschlandfunk. Man spreche nur noch über Milliardenausgaben und nicht darüber, wie man gute Rahmenbedingungen für alle Menschen schaffen könne. Zugleich räumte sie ein, dass etwa im Gesundheitsbereich unnötige Ausgaben eingespart werden könnten.

Mit ihren Aussagen bezog sich Bentele auch auf ein öffentlich gewordenes Dokument mit Kürzungsvorschlägen von Bund, Ländern und kommunalen Spitzenverbänden. Darin sind Einsparungen bei der Kinder- und Jugendhilfe sowie bei der Inklusion von Menschen mit Behinderung vorgesehen. Kanzleramtsminister Frei bezeichnete es als unabgestimmtes Arbeitspapier.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.