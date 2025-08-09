Griechenland

Die Feuer seien zwar unter Kontrolle, allerdings würden am Wochenende starke Winde erwartet. Dadurch könnten sich die Brände wieder ausbreiten. Die Feuerwehr setzte ihre Löscharbeiten mit Flugzeugen und Hubschraubern fort. Das größte Feuer brennt am Rande der Kleinstadt Keratea südöstlich von Athen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.
Wegen der anhaltenden Trockenheit, hohen Temperaturen und starken Winden ist die Brandgefahr in vielen Teilen Griechenlands hoch.
Diese Nachricht wurde am 09.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.