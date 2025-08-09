Griechenland
Vegetationsbrände in der Nähe von Athen unter Kontrolle - Evakuierungen wegen starker Winde fortgesetzt

In Griechenland haben die Behörden wegen mehrerer Vegetationsbrände angeordnet, Vororte der Hauptstadt Athen zu evakuieren.

    In der Halbdunkelheit sind mehrere Böschungsbrände auf Hügeln zu erkennen, im Vordergrund steht eine Kirche, daneben sitzt ein Mann.
    Das größte Feuer wütet in der Nähe der Kleinstadt Keratea. (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Costas Baltas)
    Die Feuer seien zwar unter Kontrolle, allerdings würden am Wochenende starke Winde erwartet. Dadurch könnten sich die Brände wieder ausbreiten. Die Feuerwehr setzte ihre Löscharbeiten mit Flugzeugen und Hubschraubern fort. Das größte Feuer brennt am Rande der Kleinstadt Keratea südöstlich von Athen. Als Ursache wird Brandstiftung vermutet. Mindestens ein Mensch kam ums Leben.
    Wegen der anhaltenden Trockenheit, hohen Temperaturen und starken Winden ist die Brandgefahr in vielen Teilen Griechenlands hoch.
