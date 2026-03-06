Der "Veggie-Burger" und die "Veggie-Wurst" brauchen erstmal keine neuen Namen (picture alliance / SvenSimon / Frank Hoermann )

Abgeordnete des Europaparlaments scheiterten in den Verhandlungen mit Vertretern der EU-Staaten erneut daran, das Verbot durchzusetzen. Für kommendes Jahr werden weitere Diskussionen erwartet. Bereits im Dezember waren Unterhändler an dem Vorhaben gescheitert. Das EU-Parlament hatte sich Anfang Oktober mehrheitlich für ein Verbot ausgesprochen. Argumentiert wird mit dem Schutz von Verbrauchern sowie Landwirten. Zudem seien im Supermarkt gebräuchliche Namen wie "vegane Wurst" für die Menschen irreführend. Der Verbotsantrag stammte von der konservativen EVP-Fraktion. Verbraucherorganisationen kritisieren das Vorhaben. Die Mehrheit der Verbraucher sei über solche Begriffe nicht verwirrt.

Diese Nachricht wurde am 06.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.