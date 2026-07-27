Skyline von Venedig, Italien: Blick auf den San Marco Platz. Stadtbild der beliebtesten Stadt in Norditalien. (Zoonar | Roman Smirnov)

Die Lagunenstadt im Norden Italiens berichtete nach dem Ende der diesjährigen Bezahlsaison an diesem Wochenende von mehr als 650.000 zahlenden Tagesbesuchern. Seit April mussten Tagesbesucher an insgesamt 60 Terminen Eintritt zahlen, unabhängig davon, wie lange sie sich in der Stadt aufhielten. In der Regel betrug die Gebühr zehn Euro. Für den Rest des Jahres können Tagesgäste nun ohne Bezahlung in die Stadt. Im nächsten Jahr geht es dann wohl aufs Neue los, vermutlich wieder am Osterwochenende. Bürgermeister Venturini hatte bereits angedeutet, dass an bestimmten Terminen zwischen 30 und 50 Euro verlangt werden könnten. Er sei mit der Regierung in Rom darüber im Gespräch.

Diese Nachricht wurde am 27.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.