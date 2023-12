Kampf gegen Massentourismus

Venedig will Touristenströme eindämmen (imago / imagebroker / Arnulf Hettrich)

Dies beschloss der Gemeinderat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr. Damit sollen der Massentourismus und seine negativen Auswirkungen auf die norditalienische Lagunenstadt eingeschränkt werden. Die Maßnahmen treten am 1. Juni 2024 in Kraft.

Seit Mitte 2021 dürfen bereits keine Kreuzfahrtschiffe mehr in die Lagune einlaufen. Die von ihnen verursachten Wellen schaden den Fundamenten des Weltkulturerbes Venedig und bedrohen das sensible ökologische Gleichgewicht in der Lagune.

Diese Nachricht wurde am 30.12.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.