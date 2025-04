Venedig zieht jedes Jahr mehr als 15 Millionen Besucher an. (chaitaastic)

Besucher, die nur wenige Stunden in der italienischen Lagunenstadt verbringen, müssen demnach bis zu zehn Euro aufbringen. Die Regelung gilt zunächst jeden Wochentag bis Anfang Mai, danach nur noch an Wochenenden. Venedig hatte 2024 als erste Stadt der Welt damit begonnen, in der Hauptreisesaison Eintritt zu verlangen, um den Massentourismus einzudämmen. Die Besucherzahlen sind trotz der Maßnahme aber weiter gestiegen. Pro Jahr kommen mehr als 15 Millionen Menschen nach Venedig.

