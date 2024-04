Testphase

Venedig verlangt erstmals Eintritt von Touristen

In Venedig, einem der meistbesuchten Reiseziele der Welt, müssen Touristen ab heute erstmals Eintritt bezahlen. Die italienische Stadt verlangt von allen Tagesgästen in einer Versuchsphase zwischen 8.30 Uhr und 16.00 Uhr fünf Euro. Der Test läuft zunächst bis zum 5. Mai und dann praktisch an allen Wochenenden bis Mitte Juli - insgesamt an 29 Tagen in diesem Jahr. Bis zum Jahresende soll dann entschieden werden, ob daraus eine Dauerregelung wird.