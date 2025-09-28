Spannungen mit den USA

Angesichts der wachsenden Spannungen zwischen den USA und Venezuela rief die Regierung des südamerikanischen Landes Reservisten, Milizionäre und junge Venezolaner zu Militärübungen auf. (picture alliance / Sipa USA / Humberto Matheus)

Die Bevölkerung sollte sich damit auf Naturkatastrophen oder militärische Auseinandersetzungen vorbereiten. Innenminister Cabello sagte im staatlichen Fernsehsender, das Volk müsse sich auf jede Situation einstellen. An Schulen wurden Komitees gebildet, die im Ernstfall Erste Hilfe organinsieren sollen. Das Militär übte mögliche Rettungseinsätze in verschütteten Gebäuden. Außerdem gab es Manöver mit Amphibienfahrzeugen und Hubschraubern.

In den vergangenen Wochen hatte es in Venezuela mehrfach Erdbeben gegeben. Zudem spitzt sich der Konflikt mit den USA zu. US-Präsident Trump hat mit einem Militäreinsatz auf venezolanischem Territorium gedroht. Anfang September hatte die US-Marine nach Regierungsangaben zwei venezolanische Boote in internationalen Gewässern angegriffen und deren Besatzungen getötet.

