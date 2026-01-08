Nach US-Intervention

Wahlkampf-Mural von Nicolás Maduro, aufgenommen am 17.07.2024 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos (Archivbild))

Parlamentspräsident Rodriguez sprach in Caracas von einer Geste des Friedens. Details nannte er nicht. Das Weiße Haus erklärte, die Freilassungen seien dem Einfluss von Präsident Trump zu verdanken.

Nach Schätzungen der Nichtregierungsorganisation Foro Penal sind in Venezuela rund 800 Menschen aus politischen Gründen in Haft, darunter etliche Ausländer. Unter der Regierung des entmachteten Staatschefs Maduro war es zu Massenverhaftungen gekommen.

Wie die spanische Regierung mitteilte, soll auch die Anwältin und Menschenrechtsaktivistin Rocio San Miguel freigelassen worden sein. Sie war im Februar 2024 am Flughafen von Caracas festgenommen worden.

