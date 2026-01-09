Nach US-Intervention

Wahlkampf-Mural von Nicolás Maduro, aufgenommen am 17.07.2024 (picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ariana Cubillos (Archivbild))

Parlamentspräsident Rodriguez sprach in Caracas von einer Geste des Friedens. Details nannte er nicht. Schätzungen zufolge sind in Venezuela rund 800 Menschen aus politischen Gründen in Haft, darunter etliche Ausländer. Unter der Führung des jüngst von den USA gefangengenommenen Staatschefs Maduro hatte es mehrfach Verhaftungen von Oppositionellen gegeben.

Das Weiße Haus reklamierte die Freilassungen für sich. Sie seien dem Einfluss Trumps zu verdanken. Medienberichten zufolge sind der Oppositionspolitiker Juan Pablo Guanipa und die Menschenrechtsaktivistin Rocio San Miguel unter den Freigelassenen.

