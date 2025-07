El Salvador will Straftäter aus den USA in Gefängnissen aufnehmen. (Juan Carlos / dpa / Juan Carlos)

US-Außenminister Rubio gab bekannt, dass zehn US-Bürger in Venezuela aus der Haft entlassen würden. Sie befänden sich auf dem Weg in die Freiheit, erklärte er. Nach einem Bericht des US-Senders CNN werden im Austausch etwa 250 Venezolaner, die derzeit in einem Hochsicherheitsgefängnis in El Salvador inhaftiert sind, in ihr Heimatland zurückgeschickt. Sie waren im März aus den USA abgeschoben worden. Dies hatte in den Vereinigten Staaten heftige Debatten ausgelöst.

Der salvadorianische Präsident Bukele bestätigte die Abschiebung der Venezolaner. Ihnen war vorgeworfen worden, Teil der kriminellen Organisation "Tren de Aragua" zu sein.

