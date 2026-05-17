Geschäftsmann Alex Saab

Nicolás Maduro und Alex Saab (Foto aus dem Jahr 2024) (AP Photo / Jesus Vargas)

Wie die venezolanische Migrationsbehörde mitteilte, wirft die amerikanische Justiz dem Geschäftsmann Saab zahlreiche Delikte vor. Der in Kolumbien geborene Saab war in Venezuela unter Maduro auch als Minister tätig. Er war zuvor bereits einmal an die USA ausgeliefert worden, nach einer Festnahme bei einem Zwischenstopp in Kap Verde. 2023 wurde Saab in der Amtszeit von Präsident Biden dann im Austausch ‌für ‌die Freilassung von in Venezuela inhaftierten US-Bürgern begnadigt.

Das US-Militär hatte Präsident Maduro Anfang des Jahres gefangengenommen. Ihm soll in New York der Prozess gemacht werden. Wie die Nachrichtenagentur Reuters schreibt, könnte Saab den US-Behörden Informationen liefern, um die Anklage gegen Maduro zu untermauern.

Diese Nachricht wurde am 17.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.