Erdbeben
Venezuela meldet jetzt mehr als 1.700 Todesopfer

Am fünften Tag nach den Erdbeben in Venezuela ist die Zahl der Toten auf mehr als 1.700 gestiegen.

    Aufräum- und Suchteams nach den verheerenden Erdbeben in Venezuela.
    Immer noch wird nach dem schweren Erdbeben in Venezuela nach Opfern gesucht. (Islamic Relief Deutschland e.V. / Islamic Relief Deutschland e.V.)
    Mehr als 5.000 Menschen seien verletzt, erklärte der Präsident der venezolanischen Nationalversammlung, Rodríguez. Experten gehen davon aus, dass die Zahl der Opfer noch deutlich ansteigen wird. Rettungskräfte suchen weiter nach Verschütteten.
    Unter den Trümmern eingestürzter Gebäude werden noch zehntausende Menschen vermutet. Erschwert werden die Sucharbeiten durch zahlreiche Nachbeben. Am Wochenende waren noch vereinzelt Menschen lebend geborgen worden. Zahlreiche Menschen harren in Notunterkünften oder unter freiem Himmel aus.
    Die Europäische Union kündigte eine Lieferung von 50 Tonnen Hilfsgütern an. Unter anderem werde Material für Notunterkünfte, Wasser- und Sanitäranlagen in die betroffenen Gebiete geflogen, teilte die EU-Kommission mit. 
    Diese Nachricht wurde am 29.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.