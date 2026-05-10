Mangroven und Feuchtgebiete bedroht

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Das Außenministerium in Caracás teilte in einem Schreiben an die internationale Gemeinschaft mit, betroffen seien Ökosysteme in den Bundesstaaten Sucre und Delta Amacuro sowie im Golf von Paria. Die Ölverschmutzung stelle eine Bedrohung für Mangroven, Feuchtgebiete und das ökologische Gleichgewicht der Region dar. Venezuela teilte nicht mit, wann es auf einen Ölaustritt aufmerksam wurde. Die Regierung von Trinidad und Tobago hat sich zu einer Ölpest weder geäußert noch eine solche bestätigt. Trinidad und Tobago erschließt Öl- und Gasvorkommen, sowohl an Land als auch in flachen Gewässern.

Diese Nachricht wurde am 11.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.