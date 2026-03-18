"Nationaler Feiertag"

Spieler der Basball-Nationalmannschaft von Venezuela freuen sich über ihren Sieg gegen die USA. (picture alliance / Kyodo)

Venezuela ist damit erstmals Baseball-Weltmeister. In der Hauptstadt Caracas feierten tausende Menschen auf der Straße und sangen die Nationalhymne. Die geschäftsführende Staatspräsidentin Rodríguez erklärte den Mittwoch zum nationalen Feiertag, an dem nur Beschäftigte in systemrelevanten Berufen arbeiten müssen. Sie sagte, der Sieg sei ist ein Beweis für die Leidenschaft, das Talent und die Einheit, die Venezuela auszeichne. In den USA wird die Niederlage von vielen Menschen dagegen als Blamage empfunden.

In der World Baseball Classic treffen alle drei Jahre die besten Nationalteams der Welt aufeinander, Venezuela stand das erste Mal überhaupt im Finale.

Diese Nachricht wurde am 18.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.