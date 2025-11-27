Südamerika

Venezuela entzieht Airlines Betriebserlaubnis (Matias Delacroix/AP/dpa)

Maschinen unter anderem von Turkish Airlines und der spanischen Airline Iberia dürfen das Land ab sofort nicht mehr anfliegen, wie die Luftverkehrsbehörde in Caracas mitteilte. Zuvor hatte die Regierung den Fluggesellschaften eine Frist gesetzt, ihre Flüge nach Venezuela wieder aufzunehmen.

Die betroffenen Airlines hatten Verbindungen nach Caracas ausgesetzt. Auslöser dafür war, dass die US-Luftverkehrsbehörde im Zusammenhang mit den Spannungen zwischen den USA und Venezuela zu besonderer Vorsicht aufgerufen hatte.

