Venezuela verordnet Beschäftigten Kurzarbeit und Zwangsurlaub, um Strom zu sparen. (IMAGO/Dreamstime/Edgloris)

In der Hauptstadt Caracas solle im Öffentlichen Dienst nur noch drei halbe Tage gearbeitet werden, schreibt die Nachrichtenagentur AFP. Grund sind niedrige Wasserpegel in den Anden-Stauseen, wodurch die Stromerzeugung in Venezuela gefährdet ist. Die Regierung führt den niedrigen Pegelstand auf höhere Temperaturen infolge des Klimawandels zurück.

