Nach Angriff auf Boot
Venezuela wirft USA außergerichtliche Hinrichtungen vor

Venezuela hat den USA vorgeworfen, mit dem Angriff auf ein mutmaßliches Boot von Drogenhändlern außergerichtliche Hinrichtungen vorgenommen zu haben.

    Luftaufnahme eines mit offensichtlich hoher Geschwindigkeit fahrenden Schnellboots
    Venezuela wirft den USA vor, die elf Menschen willkürlich ermordet zu haben. (picture alliance / Newscom / DEPARTMENT OF DEFENSE)
    Innenminister Cabello sagte, es seien elf Menschen ohne ordnungsgemäßes Verfahren ermordet worden. Ein Verdacht auf Drogenhandel sei dafür keine Rechtfertigung.
    US-Streitkräfte hatten nach Darstellung Washingtons am Dienstag ein aus Venezuela kommendes Boot beschossen. Präsident Trump erklärte, der Angriff habe sich gegen die Drogenbande Tren de Aragua gerichtet, die illegale Betäubungsmittel in die USA habe schmuggeln wollen.
    Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.