Nach Angriff auf Boot

Innenminister Cabello sagte, es seien elf Menschen ohne ordnungsgemäßes Verfahren ermordet worden. Ein Verdacht auf Drogenhandel sei dafür keine Rechtfertigung.
US-Streitkräfte hatten nach Darstellung Washingtons am Dienstag ein aus Venezuela kommendes Boot beschossen. Präsident Trump erklärte, der Angriff habe sich gegen die Drogenbande Tren de Aragua gerichtet, die illegale Betäubungsmittel in die USA habe schmuggeln wollen.
Diese Nachricht wurde am 04.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.