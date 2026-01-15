Ölindustrie

In einer Rede in der Nationalversammlung in Caracas rief Rodríguez die Abgeordneten zu Reformen auf, um mit den Einnahmen die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Sie kritisierte die US-Interventionen in Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro scharf. Rodríguez zeigte sich aber zugleich offen für eine diplomatische Annäherung an die Vereinigten Staaten.
US-Präsident Trump hatte wiederholt von Venezuelas Ölreserven als große Chance für sein Land gesprochen.
Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.