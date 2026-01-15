Ölindustrie
Venezuelas geschäftsführende Präsidentin wirbt für ausländische Investitionen

Die geschäftsführende venezolanische Präsidentin Rodríguez hat für ausländische Investitionen in die Ölindustrie ihres Landes geworben.

    Delcy Rodriguez trägt einen gelben Blazer, sie sitzt vor einem Mikrofon.
    Die aktuell geschäftsführende Präsidentin von Venezuela, Delcy Rodriguez, aufgenommen im März 2025 (AP / Ariana Cubillos)
    In einer Rede in der Nationalversammlung in Caracas rief Rodríguez die Abgeordneten zu Reformen auf, um mit den Einnahmen die Wirtschaft des Landes anzukurbeln. Sie kritisierte die US-Interventionen in Venezuela und die Gefangennahme des venezolanischen Präsidenten Maduro scharf. Rodríguez zeigte sich aber zugleich offen für eine diplomatische Annäherung an die Vereinigten Staaten.
    US-Präsident Trump hatte wiederholt von Venezuelas Ölreserven als große Chance für sein Land gesprochen.
    Diese Nachricht wurde am 16.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.